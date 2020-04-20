Петербуржец прописал в своей квартире 126 мигрантов и получил уголовное дело

20 Апр 2020 2020-04-20T22:21:36+03:00

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В Петербурге в квартире одного из горожанина заметили факт прописки больше сотни иностранцев. Фиктивную постановку выявили сотрудники прокуратуры Невского района вместе с полицейскими из управления по вопросам миграции.

- Установлено, что местный житель в период с 1 по 5 марта 2020 года осуществил регистрацию 126 иностранных граждан по месту своего жительства в многоквартирном доме. Фактически намерений предоставить им свое жилое помещение для проживания он не имел, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство направило все материалы проверки в правоохранительные органы для решения судьбы горе-хозяина, «приютившего» мигрантов. В итоге в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. В худшем случае добродушному владельцу квартиры грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU