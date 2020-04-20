Милота дня: Крохотный лисенок, спасенный в Ленобласти, учится самостоятельно кушать

20 Апр 2020 2020-04-20T22:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центр помощи диким животным «Велес», что находится в Ленобласти, поступил новый пациент. Им стала крохотная лисичка, к которой сейчас приковано много внимания. Кто набрел на малыша в лесу, не сообщается. Очевидно, что малютка не спасалась бы сама, поскольку она еще слаба.

- В связи с аномально теплой зимой природа явно проснулась немного раньше. Поступил малыш, лисенок (девочка). Ей, предположительно, три недели. Это очень ранний малыш. Потеряшка, была одна, когда нашли, - рассказывают волонтеры «Велеса».

Лисенок оказался девочкой, она уже вовсю учится кушать самостоятельно. Фото: vk.com/veles_spb

Поначалу малютку кормили молоком из бутылочки. Но уже совсем скоро она изъявила желание питаться самостоятельно из чашки. Подписчики «Велеса» во «Вконтакте» дружно умилились видеозаписи кормления – уж больно мило лисичка учится пить, пачкая носик и усики. Люди благодарят ветеринаров и волонтеров Центра за помощь зверьку и просят почаще рассказывать новости о новом питомце.

Крохотный лисенок, спасенный в Ленобласти, учится пить молоко.Видео: Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU