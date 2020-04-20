На буйного юношу, напавшего на полицейского в Петербурге, завели уголовное дело

20 Апр 2020 2020-04-20T23:24:51+03:00

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20 апреля следственные органы СК России по Санкт-Петербургу предъявили оперативное обвинение молодому человеку, напавшему на полицейского в минувшую субботу. Все произошло из-за того, что хулиган был не согласен со своим задержанием. Ранее его уже судили, но парень решил вновь пойти по дорожке вне закона и получил уголовное дело.

- 18 апреля 2020 года в парадной одного из домов на Гражданском проспекте происходило задержание местного жителя 2001 года рождения из-за совершения мелкого хулиганства. Обвиняемый при этом оскорбил полицейского УМВД России по Калининскому району, а также ударил ногой по его руке, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В итоге на юного рецидивиста завели уголовное дело сразу по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Ему вполне может грозить лишение свободы в колонии. К слову, травмированному полицейскому понадобилась медицинская помощь, после которой он продолжил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU