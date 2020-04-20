На Пулковской таможне не пропустили в США драгоценности, оцененные всего в 100 рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T23:55:23+03:00

Петербуржец оценил коробку драгоценностей в 100 рублей и попытался отправить ее в Америку. Фото: sztu.customs.ru

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На Пулковской таможне остановили подозрительную посылку петербуржца, оцененную в 100 рублей. Дело в том, что мужчина в графе «количество» поставил лишь единицу. Однако при рентгене таможенники удивились, ведь внутри коробки лежали 59 упаковок с ювелирными изделиями.

Рентгенотехнику таможенников не обманешь. Фото: sztu.customs.ru

- Посылка от жителя Санкт-Петербурга не долетела в Америку, поскольку таможенная техника разглядела в нем несоответствия описанию. Мужчина обозначил категорию отправления как подарок за 100 рублей. Рентгенотехника показала, что сведения о товаре, заявленные в таможенной декларации, отличаются от фактически перемещаемых товаров. «Подарком» оказались 59 ювелирных изделий из серебра различной формы в упаковках, - сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

В отношении отправителя посылки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров. Сейчас мужчину ждет штраф в размере от половины до двукратного размера реальной стоимости драгоценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU