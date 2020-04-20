2020-04-20T23:55:23+03:00
Происшествия

На Пулковской таможне не пропустили в США драгоценности, оцененные всего в 100 рублей

Хитрый петербуржец не задекларировал товар, обозначив его как дешевый подарок [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржец оценил коробку драгоценностей в 100 рублей и попытался отправить ее в Америку. Фото: sztu.customs.ruПетербуржец оценил коробку драгоценностей в 100 рублей и попытался отправить ее в Америку. Фото: sztu.customs.ru
Изменить размер текста:

На Пулковской таможне остановили подозрительную посылку петербуржца, оцененную в 100 рублей. Дело в том, что мужчина в графе «количество» поставил лишь единицу. Однако при рентгене таможенники удивились, ведь внутри коробки лежали 59 упаковок с ювелирными изделиями.

Рентгенотехнику таможенников не обманешь. Фото: sztu.customs.ru

Рентгенотехнику таможенников не обманешь. Фото: sztu.customs.ru

- Посылка от жителя Санкт-Петербурга не долетела в Америку, поскольку таможенная техника разглядела в нем несоответствия описанию. Мужчина обозначил категорию отправления как подарок за 100 рублей. Рентгенотехника показала, что сведения о товаре, заявленные в таможенной декларации, отличаются от фактически перемещаемых товаров. «Подарком» оказались 59 ювелирных изделий из серебра различной формы в упаковках, - сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

В отношении отправителя посылки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров. Сейчас мужчину ждет штраф в размере от половины до двукратного размера реальной стоимости драгоценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Пулковской таможне не пропустили в США драгоценности, оцененные всего в 100 рублей
На буйного юношу, напавшего на полицейского в Петербурге, завели уголовное дело
Милота дня: Крохотный лисенок, спасенный в Ленобласти, учится самостоятельно кушать
Петербуржец прописал в своей квартире 126 мигрантов и получил уголовное дело
Егеря нашли двух детенышей тюленя во время лесных рейдов против охотников в Ленобласти
Еще один пансионат Петербурга превратили в обсерватор
У жилищной инспекции Петербурга сменился руководитель
Подтвердилось массовое заражение коронавирусом в клинике имени Пирогова СПбГУ
Врачи рассказали о состоянии 33 детей, лечащихся от коронавируса в Петербурге
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Наступает решающий этап борьбы с эпидемией»
За 50 грамм и два бутерброда суд закрыл бар на Английском проспекте
Водитель «Фольксвагена» погиб после жесткого столкновения с фурой на Ивановской улице
Суд по Скайпу рассмотрел три дела о принудительной госпитализации
Стало известно, до какого числа будут продавать корюшку в Петербурге
Комитет по образованию рассказал о возможном продлении удаленной учебы у школьников
Из-за вспышки кори в Тосненской райбольнице ввели карантин
Петербуржец через суд требует отменить запретные меры против коронавируса
1000 декоративных рыб, амфибий, улиток и черепах прошли досмотр в Пулково
В Ленобласти полиция и Росгвардия вышла в лесные рейды против охотников
Дублер трассы «Сортавала» в Ленобласти ушел на ремонт
Вылечившийся от коронавируса чемпион по кайтсерфингу Тюшкевич рассказал о побочных эффектах болезни
В Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам
С 21 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение
Выплаты ветеранам к 75-летнию Победы начали выдавать в Санкт-Петербурге
Госдума поддержала идею петербургских депутатов закрыть рюмочные в жилых домах
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный в Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года
Ректор Медуниверситета имени Павлова рассказал о заболевших коронавирусом студентах
Трамвай протаранил «Мерседес» на Лесном проспекте
Студенты театральной академии на Моховой записали обращение в поддержку врачей