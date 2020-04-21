Страшный пожар охватил три комнаты шестиэтажки на Среднем проспекте В.О.

21 Апр 2020 2020-04-21T00:41:35+03:00

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В ночь с 20 на 21 апреля в доме №61 на Среднем проспекте Васильевского острова произошел страшный пожар. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Там же появились и очевидцы, живущие либо в соседнем доме, либо неподалеку, которые стали утверждать, что все началось с хлопка.

На место прибыли все необходимые спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

- Я сидела, музыку слушало и вдруг сильно тряхануло. Я выглянула, подумала, что в мой дом кто-то врезался. Удивилась, что КамАЗ не торчал в стене дома, потому что очень сильно тряхануло. Грузовиков много приехало, пожарных, управляющая компания наша стоит. Дороги перекрыли, - рассказывает девушка Виталина, живущая по соседству с пылающим домом.

Официальных комментариев от МЧС пока не поступало. Очевидцы не знают о пострадавших, но причину возгорания уже называют: якобы в одной из комнат вспыхнули канистры с бензином.

Новость будет дополняться.

Страшный пожар в шестиэтажном доме на Среднем проспекте В.О..Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU