Экстремальными гонками на КАД похвастался в Сети молодой водитель «Фольксвагена»

21 Апр 2020 2020-04-21T01:44:36+03:00

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В Сети заметили видео хвастливого водителя «Фольсквагена», устроившего экстремальные гонки на КАД в оживленном трафике. Изначально видео появилось 20 апреля во «Вконтакте» в сообществе «[В]Поло седане», а затем его опубликовал уже «Дорожный инспектор», чтобы осудить подобную манеру езды, которая может закончиться плачевно для многих участников движения.

Парень уверен в своем мастерстве, в чем убеждает каждого гневного комментатора. Фото: vk.com/dorinspb

- Знаете, в следующий раз, когда будут выезжать на ДТП после гонок на КАД с трупами, буду брать интервью у мам/девушек/жен. Посмотрите на слезы, истерики родственников, - возмутился «Дорожный инспектор».

Как пояснил автор видео, он гонялся со своим другом на «Опеле». На видеозаписи видно, как оба водителя ловко, но крайне опасно маневрируют между машинами с одной полосы на другую. В конце они и вовсе чуть не сталкиваются друг с другом. Комментаторы, в основном, поругали юного экстремала и пожелали ему остаться в живых при таком увлечении. Парень не реагировал на провокационные слова и спокойно заверял, что у него все под контролем.

На экстремала обратил внимание "Дорожный инспектор". Фото: vk.com/dorinspb

Экстремальные гонки на КАД "Фольксвагена" и "Опеля".Видео: vk.com/vorontcov

ИСТОЧНИК KP.RU