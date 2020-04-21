Солнце и тепло ожидаются во вторник в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург пришло небольшое потепление. Во вторник, 21 апреля 2020 года, в городе ожидается теплая, солнечная, с переменной облачностью погода. Сильного ветра не будет, а температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов.
- В ночь на 21 апреля в Петербурге было облачно с прояснениями, небольшой дождь и в района 2-4 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, в начала дня слабый дождь, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем прогреется до плюс 10-12 градусов.
В ближайшие дни жары в Петербурге ждать не стоит. 22 и 23 апреля в городе также будет стоять сухая погода, а температура воздуха днем держаться на уровне 7-10 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU