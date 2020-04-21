2020-04-21T07:43:38+03:00
Общество

Солнце и тепло ожидаются во вторник в Санкт-Петербурге

К обеду в городе распогодится, температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в Петербурге во вторник облачная и до плюс 12 градусовПогода в Петербурге во вторник облачная и до плюс 12 градусовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербург пришло небольшое потепление. Во вторник, 21 апреля 2020 года, в городе ожидается теплая, солнечная, с переменной облачностью погода. Сильного ветра не будет, а температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов.

- В ночь на 21 апреля в Петербурге было облачно с прояснениями, небольшой дождь и в района 2-4 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, в начала дня слабый дождь, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем прогреется до плюс 10-12 градусов.

В ближайшие дни жары в Петербурге ждать не стоит. 22 и 23 апреля в городе также будет стоять сухая погода, а температура воздуха днем держаться на уровне 7-10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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