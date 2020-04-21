Вспышка огня выбила три окна в квартире дома на Среднем проспекте Васильевского острова
В МЧС рассказали обо всех подробностях мощного пожара, который произошел накануне поздно вечером, 20 апреля, на Среднем проспекте Васильевского острова. Как отметили спасатели Санкт-Петербурга, в 23:39 они получили сообщение о том, что в жилом доме номер 61 были слышны хлопки, после которых начался пожар – пламя буквально вырывалось из трех окон на шестом этаже жилого дома.
- Выяснилось, что пожар возник из-за неадекватного мужчины, который разлил в квартире легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. После произошла вспышка и всю двухкомнатную квартиру в 34 «квадрата» охватило огнем, - рассказали в МЧС Петербурга.
Конструкции здания не пострадали, вспышкой выбило остекление трех окон. Мужчина получил множественные колото-резанные раны и легкие ожоги, госпитализирован в НИИ Джанелидзе. При эвакуации сотрудниками полиции оказывал сопротивление, находился в неадекватном состоянии.
Пожар был локализован за полночь. Из дома были эвакуированы 30 человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 22 человека личного состава.
Страшный пожар в шестиэтажном доме на Среднем проспекте В.О..Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU