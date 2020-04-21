2020-04-21T08:01:52+03:00
Происшествия

Вспышка огня выбила три окна в квартире дома на Среднем проспекте Васильевского острова

Пожар возник из-за неадекватного поджигателя, который спалил свой дом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар в квартире на ВО произошел из-за поджогаПожар в квартире на ВО произошел из-за поджогаФото: СОЦСЕТИ
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В МЧС рассказали обо всех подробностях мощного пожара, который произошел накануне поздно вечером, 20 апреля, на Среднем проспекте Васильевского острова. Как отметили спасатели Санкт-Петербурга, в 23:39 они получили сообщение о том, что в жилом доме номер 61 были слышны хлопки, после которых начался пожар – пламя буквально вырывалось из трех окон на шестом этаже жилого дома.

- Выяснилось, что пожар возник из-за неадекватного мужчины, который разлил в квартире легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. После произошла вспышка и всю двухкомнатную квартиру в 34 «квадрата» охватило огнем, - рассказали в МЧС Петербурга.

Конструкции здания не пострадали, вспышкой выбило остекление трех окон. Мужчина получил множественные колото-резанные раны и легкие ожоги, госпитализирован в НИИ Джанелидзе. При эвакуации сотрудниками полиции оказывал сопротивление, находился в неадекватном состоянии.

Пожар был локализован за полночь. Из дома были эвакуированы 30 человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Страшный пожар в шестиэтажном доме на Среднем проспекте В.О..Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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