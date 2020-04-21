Трамваи отменили движение из-за прорыва трубы с кипятком на Маршала Жукова

21 Апр 2020 2020-04-21T08:31:50+03:00

Авария на теплосети произошла в ночь на вторник, 21 апреля [видео]

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Санкт-Петербурга из-за аварии на теплосети отменили движение трамваев. С утра 21 апреля и до окончания работ общественный транспорт № 36 и 52 не будут ходить по проспекту Стачек у Маршала Жукова в оба направления. Об этом сообщил «Горэлектротранс».

- В 01:17 21 апреля 2020 года в диспетчерскую службу предприятия поступило сообщение о технологическом нарушении на трубопроводе по адресу проспект Маршала Жукова, дом 48, - рассказали в «Теплосети».

Когда специалисты прибыли на место, то увидели, что весь квартал рядом с прорывом трубы заволокло густым, белым паром.

К двум часам ночи аварийные службы локализовали место дефекта, обеспечили меры безопасности. В настоящий момент идут мероприятия по демонтажу ненадежного участка.

Отопление и ГВС потребителям близлежащий зданий осуществляется в штатном режиме.

Предположительно, ремонтные работы закончатся к 22 часам вечера 21 апреля.

Прорыв трубы с кипятком на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU