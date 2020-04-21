Первый пациент вылечился от коронавируса в Карелии 21 апреля 2020 года

21 Апр 2020 2020-04-21T08:44:36+03:00

Первый человек выздоровел от коронавируса в Карелии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Карелии первый человек выздоровел от коронавируса. Об этом стало известно во вторник, 21 апреля 2020 года. На данный момент он выписан из больнице и находится в хорошем состоянии.

- Это мужчина 1974 года рождения, в больницу он поступил 1 апреля.

Последние два теста дали отрицательный результат, сейчас мужчина выписан из стационара на амбулаторное лечение под активное медицинское наблюдение специалистов поликлиники. В ближайшие две недели он будет оставаться дома в режиме самоизоляции, - рассказал губернатор Артур Парфенчиков.

За минувшие сутки были сделаны 510 тестов - и ни одного нового случая коронавируса. Так, всего с начала эпидемии в республике проведено уже 9 138 обследований на коронавирус. Известно, что выявленных зараженных – 30 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

Также на самокарантине находятся 1 689 человек. Из них двое были отправлены на домашний карантин за последние сутки. А вот из мест обсервации за день выписались 15 человек. Сейчас там находятся 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU