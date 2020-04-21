Виновника смертельного ДТП в Петербурге, скрывшегося с места аварии, задержали спустя год

21 Апр 2020 2020-04-21T09:23:27+03:00

В Ленобласти задержали мужчину, сбившего насмерть старушку год назад в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Ленинградской области поймала водителя, который год скрывался от правосудия за смертельное ДТП. В понедельник, 20 апреля 2020 года, правоохранители задержали подозреваемого 28-летнего мужчину, который сбил старушку на «Газели» и уехал, не дожидаясь скорой и полиции.

- В 14:46 часов 28 февраля 2019 года у дома 20 по улице Краснопутиловская мужчина, управляя автомобилем «Газель», двигаясь задним ходом по тротуару наехал на 82-летнюю старушку и уехал с места ДТП, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько часов от полученных травм она скончалась в больнице.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Установлено, что водителем указанного автомобиля был 28-летний ранее судимый гражданин, который был объявлен в розыск.

Мужчину задержали в доме по Никольскому шоссе города Отрадное Кировского района Ленинградской области. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU