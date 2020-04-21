Пользователи соцсетей поделились фотографиями красивого рассвета в Санкт-Петербурге

21 Апр 2020 2020-04-21T09:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро вторника, 21 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге выдалось очень красивым. Небольшие облака, накрывавшие город, с первыми лучами солнца окрасились в персиково-розовый цвет, создав сказочную атмосферу. Этой красотой поделились горожане в социальной сети.

- Зацените рассвет, - улыбнулся землякам петербуржец.

Солнце окрасило небо в золотые и розовые цвета / Фото: ВК "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Сидящие на самоизоляции горожане с радостью посмотрели фотографии и отметили, что в Санкт-Петербурге всегда красивые рассветы.

- Самоизолированный рассвет в самоизолированном городе, - назвал фото один из участников обсуждения.

Погода действительно последнее время радует своей красотой жителей Петербурга и Ленинградской области. Так, 9 апреля в городе был потрясающий закат, словно из сказки. Тогда местные жители тоже на перебой стали снимать на память облака и нежное солнце, которые создали такое чудесное небо на радость всем.

ИСТОЧНИК KP.RU