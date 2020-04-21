Тела умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге выдавать родным не будут
Петербургское управление Роспотребнадзора пояснило, как будут проходить похороны тех, кто скончался от коронавируса. Так как тела все еще могут быть источником инфекции, то родственникам умерших их выдавать не будут.
- Захоронение происходит в закрытом гробу. Важно, что это происходит без выдачи тела родственникам и проведения ритуальных церемоний прощания. Либо происходит кремация, - сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре.
Если родные умершего выбрали похороны, то гроб с телом покойного может быть доставлен только на новое Колпинское городское кладбище, которое выделено властями Санкт-Петербурга под захоронение жертв коронавирусной инфекции.
В случае кремации, урна с прахом покойного выдается родным на руки и они могут захоронить ее на любом кладбище, в том числе увезти в другой регион России.
Напомним, что по состоянию на 20 апреля от коронавируса в Санкт-Петербурге умерли восемь человек. В Ленинградской области смертельных исходов не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU