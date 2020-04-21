Тела умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге выдавать родным не будут

21 Апр 2020 2020-04-21T12:25:26+03:00

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Петербургское управление Роспотребнадзора пояснило, как будут проходить похороны тех, кто скончался от коронавируса. Так как тела все еще могут быть источником инфекции, то родственникам умерших их выдавать не будут.

- Захоронение происходит в закрытом гробу. Важно, что это происходит без выдачи тела родственникам и проведения ритуальных церемоний прощания. Либо происходит кремация, - сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре.

Если родные умершего выбрали похороны, то гроб с телом покойного может быть доставлен только на новое Колпинское городское кладбище, которое выделено властями Санкт-Петербурга под захоронение жертв коронавирусной инфекции.

В случае кремации, урна с прахом покойного выдается родным на руки и они могут захоронить ее на любом кладбище, в том числе увезти в другой регион России.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля от коронавируса в Санкт-Петербурге умерли восемь человек. В Ленинградской области смертельных исходов не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU