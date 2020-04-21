Водитель бросил цементовоз на дорожных весах и сбежал в Ленинградской области

21 Апр 2020 2020-04-21T10:23:28+03:00

В Ленобласти водитель бросил цементовоз на дорожных весах и исчез вдали / Фото: Администрация Ленобласти

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В Ленинградской области водитель цементовоза не захотел подчиняться требованиям инспектором Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и остановить машину. В результате произошла погоня. Об этом рассказали в администрации региона во вторник, 21 апреля.

- После непродолжительной погони и надевания блокиратора на одно из колес, он посмотрел на процесс документального оформления собственных нарушений, а потом молча развернулся и ушел пешком по дороге в сторону заката. В грузовике были оставлены документы, включая свидетельство регистрации на машину, - поведали историю в комитете по транспорту.

Суммарный вес цементовоза составил 45 тонн, что превышает разрешенную массу почти в два раза. Дорожники Гатчинского ДРСУ и инспекторы СЗМУГАДН вызвали на место тяжелый эвакуатор, который помог взвесить большегруз и отбуксировал машину-нарушителя на спецстоянку. Общая сумма штрафов, включая ответственность грузоперевозчика и отправителя и неработающий тахограф составила почти 1 млн рублей.

Весенняя просушка дорог продлится в Ленинградской области до 4 мая. Запрет проезда распространяется на машины с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн при проезде по гравийным дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU