Более 7,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Санкт-Петербург продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки, 20 апреля, в городе 7209 человек обследованы на заболевание. Результаты анализов будут известны через несколько дней.
- На утро 21 апреля на карантине в Санкт-Петербурге находится 4086 человек. Из них 69 - в обсерваторе, 722 - на самоизоляции, 3295 после контакта с зараженными, - рассказали в администрации Северной столицы.
За сутки обработано 2346 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 832 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 17 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 59 обращений, в полицию - 192. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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