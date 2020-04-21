2020-04-21T10:29:26+03:00
Общество

Более 7,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине находятся более 4 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиЕще более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки, 20 апреля, в городе 7209 человек обследованы на заболевание. Результаты анализов будут известны через несколько дней.

- На утро 21 апреля на карантине в Санкт-Петербурге находится 4086 человек. Из них 69 - в обсерваторе, 722 - на самоизоляции, 3295 после контакта с зараженными, - рассказали в администрации Северной столицы.

За сутки обработано 2346 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 832 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 17 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 59 обращений, в полицию - 192. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку-курьера встретили в Санкт-Петербурге во время самоизоляции
В Ленобласти поймали похитителя деталей с поездов
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром во вторник
16-летняя школьница погибла в ванне от зарядки для телефона
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области 21 апреля 2020 года
28 тысяч кубометров мусора собрали вдоль трасс Санкт-Петербурга и Ленобласти
Стало известно, почему к почтам в Петербурге выстраиваются огромные очереди
Мужчина с подозрением на коронавирус умер в Санкт-Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года составило 11 человек: зафиксированы сразу три новые смерти
Владельца хостела для мигрантов, где нашли вспышку коронавируса, задержали во Всеволожске
В Ленинградской области еще 42 человека заболели коронавирусом
Еще 27 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 21 апреля 2020 года
Участок Южной магистрали у «Экспофорума» построят за 426 миллионов рублей