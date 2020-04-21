Участок Южной магистрали у «Экспофорума» построят за 426 миллионов рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T10:35:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга выбрала подрядчика, который займется строительством третьего этапа так называемой Южной магистрали в районе выставочного комплекса «Экспофорум».

- В рамках исполнения контракта подрядной организации предстоит выполнить строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,2 км с устройством наружного освещения и закрытого водоотвода, а также переустройство сетей водоснабжения и высоковольтных линий, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Победителем госконтракта на сумму в 426,7 миллиона рублей стало АО «Трест». До 20 мая 2021 года, когда надо сдать готовый объект, строители должны сделать магистраль на участке от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского шоссе.

А в перспективе трасса пройдет от Волхонского шоссе до Соколиной улицы в районе Экспофорума и свяжет Сарицкую улицу от Соколиной до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога).

Это улучшит дорожную ситуацию в районе выставочного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU