Еще 27 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 21 апреля 2020 года

21 Апр 2020 2020-04-21T10:51:58+03:00

Еще 27 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге за последние сутки еще 27 человек выздоровели от коронавируса. Так, на утро вторника, 21 апреля 2020 года, уже 280 пациентов выписались из больницы, полностью поборов заболевание. Сейчас они находятся на самоизоляции и восстанавливаются после болезни.

- На утро 21 апреля стало известно о 27 новых выздоровевших. Также диагноз коронавирус подтвердился еще у 127 жителей города. Еще три человека умерли, - сообщили в комитете здравоохранения.

Напомним, что ранее вылечившийся от коронавируса чемпион по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о побочных эффектах болезни. Спустя две недели после выписки из больницы, у спортсмена все еще сохраняется слабость.

- Две недели прошли в ритме старика: неспешные прогулки, разнообразные дыхательные упражнения и растяжки , которые в теории должны напоминать зачатки йоги, чесание кота, мытье собачьих лап после прогулки - в принципе, пока что все, что я могу себе позволить из физических нагрузок, - поделился Тюшкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU