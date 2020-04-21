Владельца хостела для мигрантов, где нашли вспышку коронавируса, задержали во Всеволожске

21 Апр 2020 2020-04-21T11:17:22+03:00

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В городе Всеволожск, что в Ленинградской области, в понедельник, 20 апреля 2020 года, задержали владельца хостела для мигрантов в деревне Новосергиевка, где произошла вспышка коронавируса. В отношении 40-летнего Артема Блитштейна еще 15 апреля было возбуждено уголовное дело.

- Предприниматель был задержан у дома 122 по Октябрьскому проспекту в городе Всеволожск. Во время обыска у него изъяли печати фирм, планшет, телефон, а также жесткий диск с информацией, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что о вспышке заболевания коронавирусом стало известно 10 апреля. В нелегальном хостеле проживали около 500 человек. У 123 из них был подтвержден коронавирус. Сейчас рядом с общежитием развернут полевой госпиталь, в котором все проживающие в хостеле разделены на группе. Все общежитие закрыто на карантин.

Владельцу хостела грозит до двух лет тюрьмы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

ИСТОЧНИК KP.RU