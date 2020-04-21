2020-04-21T11:20:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года составило 11 человек: зафиксированы сразу три новые смерти

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
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По данным Оперштаба, в Петербурге умерли еще три пациента с коронавирусом.По данным Оперштаба, в Петербурге умерли еще три пациента с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса привел свежие данные на утро вторника. Исходя из них стало понятно, что число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года увеличилось на три человека и достигло 11.

- Зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 1973 случая заражения COVID-19. Умерло 11 человек. Выздоровело 254, - уточняет уже петербургский оперативный штаб.

Подробности по скончавшимся пациентам пока не приводятся, городской Комитет по здравоохранению ответил на запрос «Комсомольской правды», что опубликует их позднее.

При этом за последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 7209 человек. На карантине остаются 4086 петербуржцев. Из них 69 - в обсерваторе на базе пансионата «Заря» в Репино, 722 - на самоизоляции.

3295 человек из общего числа числятся контактными и помещены в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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