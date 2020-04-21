Мужчина с подозрением на коронавирус умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер еще один человек с подозрением на коронавирус. В понедельник, 20 апреля 2020 года, из Госпиталя ветеранов войн поступил звонок в полицию о том, что в 10 часов утра в больнице скончался пациент.
- 68-летний мужчина был госпитализирован с улицы от дома по месту жительства, на улице Пинегина в Петербурге. Только 17 апреля он поступил в ГБУЗ Госпиталь ветеранов войн, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Изначально мужчина был госпитализирован с двухсторонней полисегматической пневмонией, ишемическим инсультом, а также подозрением на коронавирус. Тест еще не подтвердил наличие нового заболевания.
Смерть пациента наступила в 10:10 часов утра 20 апреля от сердечно-сосудистой недостаточности и отека мозга. На данный момент тело помещено в морг. После того, как комиссия по анализу заболеваний гриппа и ОРВИ проведет обследование, поступит точное заключение причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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