2020-04-21T11:59:26+03:00
Общество

Стало известно, почему к почтам в Петербурге выстраиваются огромные очереди

Смольный рассказал о режимах работы городских отделений связи в Петербурге
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Причиной очередей у отделений связи стали меры против коронавируса.Причиной очередей у отделений связи стали меры против коронавируса.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Огромные очереди, которые выстраиваются перед почтовыми отделениями в Санкт-Петербурге, вызвали удивление и даже опасение у многих горожан. Однако причины происходящего оказались просты – внутрь пускают ограниченное количество человек и остальные вынуждены стоять на улице. А в Смольном уточнили, по какому графику и как именно работают городские почты.

- Отделения «Почты России» в Петербурге работают по особому графику: с понедельника по пятницу – с 10 до 19 часов, суббота и воскресенье – выходной. Круглосуточно работает отделение 191036 по адресу: Невский пр., д. 87, -сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

При этом ситуация с коронавирусом накладывает свои особенности. Так, все сотрудники почты работают в перчатках и масках. А в каждом отделении сделана специальная дистанционная разметка, чтобы посетители стояли друг от друга на расстоянии полутора метров.

Это и ограничивает число человек, которые могут находиться внутри. В остальном почта работает в обычном режиме и уже начала делать выплаты к 75-летию Победы. Но ходить за ними не надо, деньги ветераном принесут на дом.

А для посетителей Почта России водит он-лайн запись посещения на конкретное время, чтобы избежать очередей. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку-курьера встретили в Санкт-Петербурге во время самоизоляции
В Ленобласти поймали похитителя деталей с поездов
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром во вторник
16-летняя школьница погибла в ванне от зарядки для телефона
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области 21 апреля 2020 года
28 тысяч кубометров мусора собрали вдоль трасс Санкт-Петербурга и Ленобласти
Стало известно, почему к почтам в Петербурге выстраиваются огромные очереди
Мужчина с подозрением на коронавирус умер в Санкт-Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года составило 11 человек: зафиксированы сразу три новые смерти
Владельца хостела для мигрантов, где нашли вспышку коронавируса, задержали во Всеволожске
В Ленинградской области еще 42 человека заболели коронавирусом
Еще 27 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 21 апреля 2020 года
Участок Южной магистрали у «Экспофорума» построят за 426 миллионов рублей