Стало известно, почему к почтам в Петербурге выстраиваются огромные очереди

21 Апр 2020 2020-04-21T11:59:26+03:00

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Огромные очереди, которые выстраиваются перед почтовыми отделениями в Санкт-Петербурге, вызвали удивление и даже опасение у многих горожан. Однако причины происходящего оказались просты – внутрь пускают ограниченное количество человек и остальные вынуждены стоять на улице. А в Смольном уточнили, по какому графику и как именно работают городские почты.

- Отделения «Почты России» в Петербурге работают по особому графику: с понедельника по пятницу – с 10 до 19 часов, суббота и воскресенье – выходной. Круглосуточно работает отделение 191036 по адресу: Невский пр., д. 87, -сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

При этом ситуация с коронавирусом накладывает свои особенности. Так, все сотрудники почты работают в перчатках и масках. А в каждом отделении сделана специальная дистанционная разметка, чтобы посетители стояли друг от друга на расстоянии полутора метров.

Это и ограничивает число человек, которые могут находиться внутри. В остальном почта работает в обычном режиме и уже начала делать выплаты к 75-летию Победы. Но ходить за ними не надо, деньги ветераном принесут на дом.

А для посетителей Почта России водит он-лайн запись посещения на конкретное время, чтобы избежать очередей. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU