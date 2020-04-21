28 тысяч кубометров мусора собрали вдоль трасс Санкт-Петербурга и Ленобласти
С начала весны 2020 года дорожники собрали и вывезли 28 тысяч кубометров мусора, который покрывал обочины федеральных трасс Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об успешной работе в течение полутора месяцев ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отчитался во вторник, 21 апреля.
- На сегодняшний день подрядные организации завершили 90% работ по уборке федеральных дорог на территории двух субъектов. К сожалению, мы констатируем, что мусора на обочинах с каждым годом меньше не становится. Серьезной проблемой остаются несанкционированные свалки по пути к садоводствам и дачным массивам, - рассказал начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Алексей Васьков.
Так, в марте и апреля работники успели провести очистку полос отвода, уборку и вывоз смета с полос безопасности и разделительных полос, мойку металлического барьерного ограждения, шумозащитных экранов и многого другого.
Больше всего мусора и смета собрано с КАД – более 11 тысяч кубометров. На втором месте – дорога Р-21 «Кола» - 4,2 тысячи, «бронза» у М-10 – более 4,1 кубометра грязи.
ИСТОЧНИК KP.RU