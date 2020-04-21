Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области 21 апреля 2020 года

21 Апр 2020 2020-04-21T12:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро вторника, 21 апреля 2020 года, в Ленинградской области подтвердились еще 42 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевания были выявлены в 20 населенных пунктах, расположенных в шести районах 47-го региона.

- 42 новых случая заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах: Всеволожск, Мурино, Кудрово, Новое Девяткино, Щеглово, Сертолово, поселок имени Морозова , Гарболово, Лесное, Капитолово, Ириновка, поселок городского типа имени Свердлова Всеволожского района; Выборг, Первомайское, Рощино, Каменогорск Выборгского района; Малое Карлино Ломоносовский район, Приозерск, Запорожское Приозерский район, Пикалево, - сообщили в администрации Ленобласти со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии 496 человек заболели коронавирусом в Ленобласти. Также два случая заражения 11 апреля подтверждены в Сосновом Бору. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

ИСТОЧНИК KP.RU