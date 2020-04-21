2020-04-21T12:31:53+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области 21 апреля 2020 года

Общее число заболевших в Ленинградской области превысило 490 человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
21 апреля коронавирус подтвержден у 42 жителей из 20 населенных пунктов Ленобласти21 апреля коронавирус подтвержден у 42 жителей из 20 населенных пунктов ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На утро вторника, 21 апреля 2020 года, в Ленинградской области подтвердились еще 42 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевания были выявлены в 20 населенных пунктах, расположенных в шести районах 47-го региона.

- 42 новых случая заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах: Всеволожск, Мурино, Кудрово, Новое Девяткино, Щеглово, Сертолово, поселок имени Морозова , Гарболово, Лесное, Капитолово, Ириновка, поселок городского типа имени Свердлова Всеволожского района; Выборг, Первомайское, Рощино, Каменогорск Выборгского района; Малое Карлино Ломоносовский район, Приозерск, Запорожское Приозерский район, Пикалево, - сообщили в администрации Ленобласти со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии 496 человек заболели коронавирусом в Ленобласти. Также два случая заражения 11 апреля подтверждены в Сосновом Бору. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку-курьера встретили в Санкт-Петербурге во время самоизоляции
В Ленобласти поймали похитителя деталей с поездов
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром во вторник
16-летняя школьница погибла в ванне от зарядки для телефона
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области 21 апреля 2020 года
28 тысяч кубометров мусора собрали вдоль трасс Санкт-Петербурга и Ленобласти
Стало известно, почему к почтам в Петербурге выстраиваются огромные очереди
Мужчина с подозрением на коронавирус умер в Санкт-Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2020 года составило 11 человек: зафиксированы сразу три новые смерти
Владельца хостела для мигрантов, где нашли вспышку коронавируса, задержали во Всеволожске
В Ленинградской области еще 42 человека заболели коронавирусом
Еще 27 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 21 апреля 2020 года
Участок Южной магистрали у «Экспофорума» построят за 426 миллионов рублей