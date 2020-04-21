16-летняя школьница погибла в ванне от зарядки для телефона

21 Апр 2020 2020-04-21T12:37:26+03:00

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Полицейские Лужского района Ленинградской области разбираются в обстоятельствах трагической гибели юной школьницы. Вызов с сообщением о ЧП поступил к ним днем 20 апреля. Вместе с медиками стражи порядка приехали по указанному адресу, где и нашли тело 16-летней девушки.

- В 15:32 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что одной из квартир жилого дома в поселке Межозерный, в ванной комнате мать обнаружила труп своей дочери, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место медики констатировали факт смерти и забрали тело. А полицейские установили возможную картину трагедии. Мама погибшей школьницы рассказала, что дочка находилась в ванной около часа. Женщина пошла проверить, что происходит и обнаружила, что девушка мертва. В воде лежала и зарядка от мобильного телефона.

Возможно, что именно удар током стал причиной гибели юной школьницы.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, полная, на учете как неблагополучная не состояла. По факту смерти ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU