2020-04-21T12:48:01+03:00
Общество

КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром во вторник

На 11 километрах внутреннего кольца трассы затрудненное движение
Лилия КОЗЛОВА
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КАД встал в рекордно длинную утреннюю пробку в Санкт-Петербурге за последнюю неделюКАД встал в рекордно длинную утреннюю пробку в Санкт-Петербурге за последнюю неделюФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на введенный режим самоизоляции, ни дня в Санкт-Петербурге не проходит без пробок. Так, утром во вторник, 21 апреля, автомобилисты снова застряли на Кольцевой автодороге. Пробка на внешней стороне КАД от проспекта Энгельса начала образовываться еще в 8 утра. Через полчаса она составила уже 6,5 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, - сообщает сервис «Яндекс».

Через час пробка «рассосалась», но на этот раз встал участок в обратную сторону от от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Те же 6,5 километров.

К 12:30 часам пробка на внешнем кольце исчезла, а вот на внутреннем – растянулась еще больше. Сейчас автомобили с трудом проезжают около 11 километров дороги. Пробка тянется от проспекта Энгельса до 15-го километра КАД по внутреннему кольцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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