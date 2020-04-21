В Ленобласти поймали похитителя деталей с поездов

21 Апр 2020 2020-04-21T13:08:28+03:00

Мужчина свинчивал металлические детали, чтобы сдать их в цветмет

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Очередного любителя быстрого и незаконного заработка поймали на железной дороге транспортные полицейские. Как и многое его «коллеги», злоумышленник свинчивал детали с поездов, чтобы потом сдать их в пункт приемки металла.

- Установлено, что безработный 39-летний житель Лужского района тайно проник на территорию железнодорожной станции Оредеж. С помощью гаечного ключа он скрутил с двух вагонов девять упорных крышек буксовых узлов, - сообщает пресс-служба регионального управления на транспорте МВД России.

Сами украденные детали нужны для защиты и контроля элементов колесных пар поездов. То есть от их наличия напрямую зависит безопасность движения.

Впрочем, похитителей это волнует мало. В данном случае мужчина погрузил украденное в свою машину и повез сдавать в пункт приемки металла. На этом этапе его и повязали полицейские.

Сейчас злоумышленник задержан, по статье «Кража» ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU