Сварщика из Ленобласти обвинили в изнасиловании 9-летней дочери

21 Апр 2020 2020-04-21T13:38:18+03:00

Жительница Ленобласти обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их общей дочерью Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Сланцевского района Ленинградской области проверяет заявление местной жительницы об изнасиловании ее дочери. Причем обвиняет в сексуальном преступлении своего бывшего мужа. В понедельник, 20 апреля, по факту было возбуждено уголовное дело.

- В понедельник 33-летняя жительница Сланцев обвинила своего бывшего 32-летнего мужа в сексуальном насилии над их общей девятилетней дочерью, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, это произошло с 17 по 19 апреля этого года в квартире бывшего супруга, который живет в том же городе.

Тем же вечером мужчину задержали у себя дома. Известно, что ранее он не был судим, на данный момент работает сварщиком в одной из ремонтных компаний.

По факту возбуждено уголовное дело, мужчину дал подписку о невыезде. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU