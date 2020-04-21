4,5 тонны нефтеводяных отходов собрали в Санкт-Петербурге за неделю

21 Апр 2020 2020-04-21T13:55:58+03:00

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Экологические аварийные службы Санкт-Петербурга собрали 4,5 тонны нефтеводяной смеси и 420 килограммов нефтесодержащих отходов всего за неделю. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 21 апреля. С 13 по 19 апреля службы комитета по природопользованию работать в режиме повышенной готовности.

- За неделю в экологическую аварийную службу поступило 316 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Выполнено 30 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий, - отчитались в комитете.

Среди них на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов пришлось 24 выезда, на прочие химические загрязнения – 5 выездов, на ликвидацию нефтеразлива на территории – 1 выезд. На утилизацию вывезены 381 единица люминесцентных ламп, 221,3 кг химических отходов и 420 кг нефтесодержащих отходов. В течение недели проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива ртути из разбитых термометров по 11 адресам.

С 13 по 14 апреля были ликвидирован разлив нефтепродуктов напротив дома 201 Г по проспекту Народного Ополчения. Площадь загрязнения составила около 2 тысяч «квадратов». 16 апреля службы убрали разлив нефти на акватории Большой Невки в районе дома 37 по Выборгской набережной в месте падения фуры в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU