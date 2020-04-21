Водолазы подняли со дна Большой Невки ограду, снесенную во время смертельного ДТП с фурой
В Санкт-Петербурге водолазы извлекли из Большой Невки перильное ограждение, сбитое во время страшного ДТП. Утром 16 апреля на Выборгской набережной фура на скорости выбила секции перильного ограждения и гранитную тумбу и упала в воду. Водитель грузовика погиб.
- В тот же день силами аварийно-дежурного управления было установлено временное ограждение на месте выбитых элементов набережной, - рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».
В понедельник, 20 апреля, водолазная группа участка плавсредств нашла в Большой Невке выбитые гранитную тумбу и все обломки перильного ограждения. Специалисты подняли их и доставили на базу учреждения для дальнейшего освидетельствования.
Восстановление исторического облика поврежденной в результате ДТП набережной будет завершено в ближайшее время. Безопасное движение пешеходов по тротуару набережной обеспечено.
Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU