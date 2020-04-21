Водолазы подняли со дна Большой Невки ограду, снесенную во время смертельного ДТП с фурой

21 Апр 2020 2020-04-21T14:19:28+03:00

Со дна Большой Невки подняли часть ограды, снесенной фурой во время ДТП Фото: принтскрин видео.

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В Санкт-Петербурге водолазы извлекли из Большой Невки перильное ограждение, сбитое во время страшного ДТП. Утром 16 апреля на Выборгской набережной фура на скорости выбила секции перильного ограждения и гранитную тумбу и упала в воду. Водитель грузовика погиб.

- В тот же день силами аварийно-дежурного управления было установлено временное ограждение на месте выбитых элементов набережной, - рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

В понедельник, 20 апреля, водолазная группа участка плавсредств нашла в Большой Невке выбитые гранитную тумбу и все обломки перильного ограждения. Специалисты подняли их и доставили на базу учреждения для дальнейшего освидетельствования.

Восстановление исторического облика поврежденной в результате ДТП набережной будет завершено в ближайшее время. Безопасное движение пешеходов по тротуару набережной обеспечено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773447" frameborder="0"></iframe> Фура улетела в Неву на Выборгской набережной в Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU