2020-04-21T14:32:44+03:00
Общество

Рыбак выловил из Невы велосипед в центре Санкт-Петербурга

Двухколесный транспорт попался к любителям водной охоты в сеть [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга рыбак выловил из Невы велосипедВ центре Петербурга рыбак выловил из Невы велосипедФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге у местного рыбака оказался не обычный улов. Во вторник, 21 апреля, в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети появилось видео, на котором шокированный любитель рыбаки показывает свою «добычу». На кадрах велосипед сине-желтого цвета весь с грязи и иле со дна Невы.

- Вчера ночью при ловле «краба» (сетка для ловли рыбы, прим.ред.) у Литейного моста был выловлен велосипед, - похвастался рыбак.

На видео, опубликованном им, мужчина очень громко и нецензурно удивляется улову. Комментаторы соцсетей посоветовали ему продолжить рыбалку, в надежде, что он найдет еще пару машин или исторические вещи.

- Ищите еще, где-то и хозяин там же, - пессимистично отметил один из участников обсуждения.

О других находках рыбак ничего не рассказал. Также он отметил, что велосипед отдали в «хорошие руки».

Рыбак выловил велосипед из Невы в центре Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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