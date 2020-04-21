2020-04-21T15:49:50+03:00
Общество

Родителям школьников окажут бесплатную психологическую помощь на время самоизоляции в Ленинградской области

Специалисты готовы поддержать взрослых, которые столкнулись с дистанционным обучением детей
Лилия КОЗЛОВА
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Родителям школьников на дистанционном обучении, предоставят бесплатную психологическую помощь в ЛенобластиРодителям школьников на дистанционном обучении, предоставят бесплатную психологическую помощь в ЛенобластиФото: Александра СУРИС
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В Ленинградской области родителям, чьи дети вынуждены находиться на дистанционном обучении в связи с распространением коронавируса, окажут психологическую помощь. Как рассказали в администрации региона во вторник, 21 апреля 2020 года, инициаторам этого стал консультационный центр на базе «Ленинградского областного института образования». Помощь будет оказываться бесплатно.

- В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с организационными проблемами и отношения между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям, - рассказали в администрации.

Попасть на консультацию с психологом очень просто. Для этого надо записаться по ссылкам: https://loiro.ru/rkc/ или http://rkc47.ru/.

Дистанционное обучение школьников в области продлится вместе с режимом самоизоляции, как минимум до 30 апреля. В регионе разработано три модели, по которым проводятся уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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