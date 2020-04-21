2020-04-21T16:03:26+03:00
Общество

Первые весенние цветы высадили в Санкт-Петербурге

До 9 мая в городе появятся более 602 тысяч новых цветов виолы
Лилия КОЗЛОВА
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Улицы Петербурга начали украшать весенними цветами / Фото: СмольныйУлицы Петербурга начали украшать весенними цветами / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге преступили к облагораживанию города. Во вторник, 21 апреля 2020 года, садовники высадили первые в этом году цветы. Рассада красной и белой виолы украсила Биржевой сквер на стрелке Васильевского острова. Всего на этом месте планируется высадить почти 50 тысяч весенних цветов.

- В июне виолу заменят новыми посадками бегонии разных сортов, всего почти 40 тысяч цветов, - отметили в комитете по благоустройству.

Работы по озеленению уже идут и в других районах Петербурга. До 9 мая садовники высадят в городе 602421 цветок виолы. В настоящий момент садово-парковые предприятия ведут масштабные работы в рамках месячника по благоустройству. С 1 по 17 апреля садовники промыли более 9000 крон деревьев, отремонтировали газоны на площади около 90 тысяч «квадратов», высадили почти 1 тысячу деревьев и более 15 тысяч кустарников.

Также за первую половину апреля сотрудники садово-паркового хозяйства уже вымыли с применением дезинфицирующих растворов более 21 тысяч садовых диванов и скамеек, около 7 тысяч вазонов и почти 2 500 единиц детского и спортивного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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