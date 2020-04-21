Столб рыжего дыма заметили над Кировским заводом в Петербурге

21 Апр 2020 2020-04-21T16:49:46+03:00

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Клубы оранжево-коричневого дыма поднимались утром вторника, 21 апреля в районе Кировского завода в Санкт-Петербурге. Инцидент попал в поле зрения одного из водителей, который снял все на телефон и опубликовал запись в соцсетях.

- Кировский завод снова выпустил лисий хвост, - подписал видео в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сам очевидец.

Местные жители в комментариях отмечают, что это не единичная ситуация, такое происходит регулярно, и даже пошутили, что это еще один повод соблюдать режим самоизоляции.

А знатоки отмечают, что рыжий цвет «лисьего хвост», как его именуют, вызывает диоксида азота. Это вещество – одно из главных загрязнителей воздуха. Если человек дышит им продолжительное время, то может получить болезнь легочной системы.

Образуется «лисий хвост» при процессе высокотемпературного горения, в том числе при выработке металлов. Подобные рыжие выбросы можно видеть в Череповце, где находится один из крупнейших металлургических центров России.

Инцидент заметили водители проезжавших машин. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Над Кировским заводом заметили рыжий дым.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU