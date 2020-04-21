Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T16:48:29+03:00

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В Санкт-Петербурге Куйбышевский суд признал бывшего батюшку, отлученного от церкви, Артема Скрипкина виновным в организации несанкционированного крестного хода на Пасху, 19 апреля 2020 года. Несмотря на запрет из-за распространения коронавируса, он все же созвал несколько человек выйти в город.

- 19 апреля 12 часов 18 минут по 12 часов 30 минут в нарушение режима самоизоляции, Скрипкин призывал граждан к участию в массовом одновременном пребывании и передвижении в общественном месте, а также участвовал сам. На мероприятие собралось не менее 15 человек, которые прошли от дома 2 по Думской улице до 35 дома по Невскому проспекту, тем самым нарушив общественный порядок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Скрипкин вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что организацией массового мероприятия он не занимался, действительно призывал граждан к проведению крестного хода в связи с празднованием православного праздника Пасха и участвовал в шествии во время и в месте указанном в постановлении, при этом требования санитарных норм им соблюдались.

Суд назначил бывшему батюшке штраф – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU