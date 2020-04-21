2020-04-21T16:48:29+03:00
Общество

Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей

Бывший священнослужитель призвал верующих горожан к несанкционированному собранию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Бывшего батюшку оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию незаконного крестного хода на Пасху в ПетербургеБывшего батюшку оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию незаконного крестного хода на Пасху в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге Куйбышевский суд признал бывшего батюшку, отлученного от церкви, Артема Скрипкина виновным в организации несанкционированного крестного хода на Пасху, 19 апреля 2020 года. Несмотря на запрет из-за распространения коронавируса, он все же созвал несколько человек выйти в город.

- 19 апреля 12 часов 18 минут по 12 часов 30 минут в нарушение режима самоизоляции, Скрипкин призывал граждан к участию в массовом одновременном пребывании и передвижении в общественном месте, а также участвовал сам. На мероприятие собралось не менее 15 человек, которые прошли от дома 2 по Думской улице до 35 дома по Невскому проспекту, тем самым нарушив общественный порядок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Скрипкин вину в совершении административного правонарушения не признал и пояснил, что организацией массового мероприятия он не занимался, действительно призывал граждан к проведению крестного хода в связи с празднованием православного праздника Пасха и участвовал в шествии во время и в месте указанном в постановлении, при этом требования санитарных норм им соблюдались.

Суд назначил бывшему батюшке штраф – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции
Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге
Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года
Глава комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с подозрением на коронавирус
На пляже в Солнечном гуляющих «разгоняли» с вертолета
Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
Столб рыжего дыма заметили над Кировским заводом в Петербурге
Во время карантина Эрмитаж виртуально посетили более 20 миллионов человек
Первые весенние цветы высадили в Санкт-Петербурге
Крепость в Копорье, где обрушился вход, летом закроется на реставрацию
Родителям школьников окажут бесплатную психологическую помощь на время самоизоляции в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга: Мы готовы к введению электронных пропусков
В больницу Святого Георгия передали пять тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок
16 человек заболели корью в Тосненской больнице Ленинградской области на 21 апреля 2020 года
12-летнюю девочку три года насиловал пьяный отчим в Сертолово