2020-04-21T18:12:14+03:00
Авто

Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года

Об этом журналистам заявили в Смольном
Петр КИБЕР
Поделиться:
Малоохтинскую и Свердловскую набережные в нынешнем году не отремонтируют.Малоохтинскую и Свердловскую набережные в нынешнем году не отремонтируют.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Состояние многих дорог Санкт-Петербурга оставляет желать лучшего. Асфальт по весне кое-где сошел, плюс появилась пресловутая колейность. Особенно это неприятно на набережных, где скорость движения выше, а поток интенсивнее. В частности, на Малоохтинской и Свердловской. Однако нынешнее лето облегчения водителям не принесет. Дать ремонта придется еще минимум год.

- Ремонт Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Большеохтинского проспекта и Малоохтинской набережной от устья реки Охты до Малоохтинского проспекта запланирован на 2021 - 2022 годы, - сообщили «Невским новостям» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Важна и оговорка чиновников: « при наличии необходимого финансирования». То есть в планируемые сроки дорожники уложатся только при наличие денег. А их, в связи с затратами на борьбу с корнавирусом, на все может и не хватить.

Пока же ремонт можно ждать на Октябрьской набережной от линии Соединительной железной дороги до проспекта Большевиков. Этот адрес включен в программу на нынешний год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции
Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге
Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года
Глава комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с подозрением на коронавирус
На пляже в Солнечном гуляющих «разгоняли» с вертолета
Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
Столб рыжего дыма заметили над Кировским заводом в Петербурге
Во время карантина Эрмитаж виртуально посетили более 20 миллионов человек
Первые весенние цветы высадили в Санкт-Петербурге
Крепость в Копорье, где обрушился вход, летом закроется на реставрацию
Родителям школьников окажут бесплатную психологическую помощь на время самоизоляции в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга: Мы готовы к введению электронных пропусков
В больницу Святого Георгия передали пять тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок
16 человек заболели корью в Тосненской больнице Ленинградской области на 21 апреля 2020 года
12-летнюю девочку три года насиловал пьяный отчим в Сертолово