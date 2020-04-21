Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года

21 Апр 2020 2020-04-21T18:12:14+03:00

Малоохтинскую и Свердловскую набережные в нынешнем году не отремонтируют. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Состояние многих дорог Санкт-Петербурга оставляет желать лучшего. Асфальт по весне кое-где сошел, плюс появилась пресловутая колейность. Особенно это неприятно на набережных, где скорость движения выше, а поток интенсивнее. В частности, на Малоохтинской и Свердловской. Однако нынешнее лето облегчения водителям не принесет. Дать ремонта придется еще минимум год.

- Ремонт Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Большеохтинского проспекта и Малоохтинской набережной от устья реки Охты до Малоохтинского проспекта запланирован на 2021 - 2022 годы, - сообщили «Невским новостям» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Важна и оговорка чиновников: « при наличии необходимого финансирования». То есть в планируемые сроки дорожники уложатся только при наличие денег. А их, в связи с затратами на борьбу с корнавирусом, на все может и не хватить.

Пока же ремонт можно ждать на Октябрьской набережной от линии Соединительной железной дороги до проспекта Большевиков. Этот адрес включен в программу на нынешний год.

ИСТОЧНИК KP.RU