Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге

21 Апр 2020 2020-04-21T18:31:26+03:00

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал данные о трех новых пациентах, умерших от коронавируса. Все смертельные случаи произошли 13 апреля, а в числе скончавшихся оказался 45-летний мужчина.

- 45-летний мужчина умер в больнице имени Боткина, куда поступил переводом из федерального медицинского учреждения. Туда пациент был госпитализирован по поводу хронической сердечно-сосудистой патологии. Причиной смерти явилась двусторонняя вирусная пневмония с поражением легких, - сообщает пресс-служба комздрава.

Еще двое умерших оказались людьми преклонного возраста, которые попадают в группу риска при коронавирусе. 87-летний мужчина и 84-летняя женщина скончались в Боткинской больнице от пневмонии с субтотальным поражением легких. У обоих были хронические заболевания, а диагноз коронавирусная инфекция был поставлен еще прижизненно.

ИСТОЧНИК KP.RU