2020-04-21T19:01:20+03:00
Общество

В Петербурге из-за коронавируса остановят все работы на теплосетях

Это сделано, чтобы сидящие на самоизоляции горожане не остались без тепла и горячей воды
Петр КИБЕР
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В Петербурге на время карантина не будут отключать тепло и горячую воду.В Петербурге на время карантина не будут отключать тепло и горячую воду.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга распорядились остановить все ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях в ведении «ГУП ТЭК», которые связаны с отключением горячей воды. Это сделано ради удобства горожан, остающихся на самоизоляции в своих квартирах.

- Надежное теплоснабжение жителей Петербурга и социальной инфраструктуры города – одна из наших приоритетных задач в этих непростых условиях. Особенно важно обеспечить теплом и горячей водой медицинские учреждения, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Глава города отметил работников теплоэнергетического хозяйства, которые также работают в усиленном режиме, обеспечивая нужны 5-миллионного мегаполиса.

Часть сотрудников отправлена на удаленку, но на постоянном дежурстве находятся 1500 человек, в том числе 32 аварийно-восстановительные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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