2020-04-21T19:25:15+03:00
Общество

Не только серый: палитру для окраски домов в Петербурге расширили в 2,5 раза

К 40 «колерам» из 1966 года добавили еще 74 дополнительных цвета
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге на 74 цвета расширили палитру для окраски фасадов.В Петербурге на 74 цвета расширили палитру для окраски фасадов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Шутке о том, что настоящий петербуржец различает до тысячи оттенков серого, столько же лет, сколько и самому городу. Однако палитру цветов, в которые в Северной столице красят дома, широкой действительно не назовешь. Еще Петр Великий строго ограничил фантазию архитекторов. Потом требования смягчались, но даже сейчас список составляют всего 40 колеров, утвержденных в далеком 1966 году. Теперь их решено расширить в 2,5 раза.

- Палитра «Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда» из 40 основных колеров, утвержденная в 1966 году, теперь дополнена еще 74 цветовыми образцами, - сообщает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Если исходные 40 цветов, приближенные к историческим, были определены на основе работы архитекторов и реставраторов при расчистке штукатурок, на зданиях, то новые 74 колера созданы с учетом таких параметров, как насыщенность, светлота, яркость, тональность.

Конечно, вся палитра взята не из головы, а учитывает наследие Петербурга, поэтому ждать кислотно-розовых или ярко-зеленых цветов не стоит, но разбавить старую картину новая окраска фасадов вполне сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клещи уже успели покусать жителей всех районов Ленобласти
Петербургского националиста Вячеслава Дацика заключили под стражу по делу за незаконное пересечение границы
Больше 750 тысяч продуктовых наборов выдали школьникам и детсадовцам Петербурга
В Петербурге завели первое дело за срыв дистанционного обучения
В девяти районах Петербурга нашли заведения, нелегально работавшие во время карантина
Не только серый: палитру для окраски домов в Петербурге расширили в 2,5 раза
В Петербурге из-за коронавируса остановят все работы на теплосетях
В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции
Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге
Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года
Глава комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с подозрением на коронавирус
На пляже в Солнечном гуляющих «разгоняли» с вертолета
Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
Столб рыжего дыма заметили над Кировским заводом в Петербурге
Во время карантина Эрмитаж виртуально посетили более 20 миллионов человек
Первые весенние цветы высадили в Санкт-Петербурге
Крепость в Копорье, где обрушился вход, летом закроется на реставрацию
Родителям школьников окажут бесплатную психологическую помощь на время самоизоляции в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга: Мы готовы к введению электронных пропусков
В больницу Святого Георгия передали пять тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок
16 человек заболели корью в Тосненской больнице Ленинградской области на 21 апреля 2020 года
12-летнюю девочку три года насиловал пьяный отчим в Сертолово