Не только серый: палитру для окраски домов в Петербурге расширили в 2,5 раза

21 Апр 2020 2020-04-21T19:25:15+03:00

К 40 «колерам» из 1966 года добавили еще 74 дополнительных цвета

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Шутке о том, что настоящий петербуржец различает до тысячи оттенков серого, столько же лет, сколько и самому городу. Однако палитру цветов, в которые в Северной столице красят дома, широкой действительно не назовешь. Еще Петр Великий строго ограничил фантазию архитекторов. Потом требования смягчались, но даже сейчас список составляют всего 40 колеров, утвержденных в далеком 1966 году. Теперь их решено расширить в 2,5 раза.

- Палитра «Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда» из 40 основных колеров, утвержденная в 1966 году, теперь дополнена еще 74 цветовыми образцами, - сообщает пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Если исходные 40 цветов, приближенные к историческим, были определены на основе работы архитекторов и реставраторов при расчистке штукатурок, на зданиях, то новые 74 колера созданы с учетом таких параметров, как насыщенность, светлота, яркость, тональность.

Конечно, вся палитра взята не из головы, а учитывает наследие Петербурга, поэтому ждать кислотно-розовых или ярко-зеленых цветов не стоит, но разбавить старую картину новая окраска фасадов вполне сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU