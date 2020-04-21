В девяти районах Петербурга нашли заведения, нелегально работавшие во время карантина

21 Апр 2020 2020-04-21T19:37:54+03:00

В Петербурге составили протоколы сразу на 15 заведений, работавших во время карантина по коронавирусу. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Среди нарушителей есть магазин с игрушками, павильон по ремонту обуви, веломастерская, цветочная лавка и другие

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга продолжает ежедневные рейды, направленные на выявление заведений, которые решили рискнуть и работать во время режима антикоронавирусных мер. В итоге специалисты удачно прошлись сразу по девяти районам города: Петроградскому, Василеостровскому, Центральному, Приморскому, Калининскому, Выборгскому, Красногвардейскому, Московскому и Кировскому.

Работали даже торговцы очками. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- Итогом 21 апреля стали 15 протоколов об административных правонарушениях. Например, на проспекте Ветеранов продолжали работать магазин игрушек и павильон по ремонту обуви. У станции метро «Черная речка» функционировала торговая точка по продаже очков, на Приморском проспекте – веломастерская, а на Большом Сампсониевском проспекте – маникюрный салон, - рассказывают в ККИ Петербурга.

Вдобавок досталось и шестерым уличным торговцам, которых поймали с поличным возле разных станций подземки. В ККИ отмечают, что самые активные нарушители мер режима самоизоляции – общепиты. Теперь недобросовестным заведениям грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU