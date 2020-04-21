2020-04-21T21:15:32+03:00
Общество

Клещи уже успели покусать жителей всех районов Ленобласти

В регионе зафиксировали уже 138 пострадавших при норме в 100
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти клещи покусали уже 138 человек.В Ленобласти клещи покусали уже 138 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти отчитались о количестве людей, пострадавших от клещей. По последним данным, укусы зафиксировали у 138 человек. Это своеобразный рекорд, поскольку нормой к концу апреля считают всего сотню пострадавших.

- Среди пострадавших есть 46 детей при норме среднего многолетнего уровня в 35. Все укусы клещей зарегистрированы на территориях каждого района области. Больше всего зафиксировано обращений от жителей Гатчинского (17), Волховского и Тосненского (по 15), а также Сланцевского (13) районов. В исследованных клещах возбудители боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и энцефалита не обнаружены, - сообщают в региональном ведомстве.

Напомним, что клещи не дремлют уже с конца февраля. Их разбудила аномально теплая зима. Роспотребнадзор вновь советует перед походом в лес (что сейчас, к слову, запрещено – Прим. ред.) хорошо заправлять одежду, а после прогулки внимательно осмотреть себя. В случае обнаружения клеща нужно как можно быстрее обратиться за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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