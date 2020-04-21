2020-04-21T22:08:30+03:00
Происшествия

Восемь мигрантов забили до смерти своего земляка в Новом Девяткино

Сожитель погибшего мужчины решил ему отомстить и позвал на помощь знакомых
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти восьмерых мигрантов подозревают в убийстве своего земляка.В Ленобласти восьмерых мигрантов подозревают в убийстве своего земляка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новом Девяткино задержали восьмерых мигрантов, которых подозревают в массовом избиении своего земляка, который впоследствии скончался. Следователи уверены, что все из пойманных мужчин причастны к преступлению. Все произошло еще в ночь с 16 на 17 апреля. В квартире, расположенной на 5 этаже в поселке, произошел конфликт между двумя сожителями. В итоге один из мигрантов решил отомстить своему обидчику, но не рассчитал силу.

- Сожитель обратился к своим знакомым, которые беспрепятственно проникли в квартиру и начали избивать потерпевшего. После чего пострадавшего гражданина обнаружили под окнами квартиры с телесными повреждениями различной степени тяжести. Спустя пару дней он скончался в больнице. В связи с этим органами следствия деяние переквалифицировано на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу.

Решается вопрос об избрании восьмерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают закреплять все необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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