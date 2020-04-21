Брошенный детеныш тюленя попал на крючок рыбака в Сосновом Бору

21 Апр 2020 2020-04-21T22:30:17+03:00

У малышки диагностировали травму задней ласты, в которой нашли леску с крючком [фото]

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В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих очередное пополнение. На этот раз туда поступила крохотная самочка тюленя, которая попалась на рыболовный крючок. Травмированную малышку нашли на берегу Финского залива в Сосновом Бору, что в Ленобласти.

Из ласты малышки нужно убрать леску с крючком. Фото: vk.com/sealrescue

- Ее состояние удовлетворительное, хотя без небольшой ранки не обошлось. У детеныша есть повреждение задней ласты, при обследовании в ней обнаружили леску с крючком, - сообщили в петербургском «Водоканале».

Также стало известно о состоянии двух детенышей тюленя, найденных недавно в Кургальском заказнике в тяжелом состоянии. Одну малютку пришлось прооперировать, и сейчас она проходит курс антибиотиков. Другая тоже продолжает лечиться. Восстанавливается от травм и покусанный собаками тюлененок из Усть-Луги. Раны юного пациента временами воспаляются, поэтому процесс лечения не прерывается. К слову, детеныш стал очень злым и недоверчивым.

ИСТОЧНИК KP.RU