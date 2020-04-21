В общежитии СПбГУ, где жила девушка с коронавирусом, усилят контроль за сбегающими студентами

21 Апр 2020 2020-04-21T22:54:16+03:00

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В общежитии №18 СПбГУ, расположенном на Васильевском острове, собираются усилить противоэпидемические меры из-за нарушений студентами режима самоизоляции. Напомним, здание не стали закрывать на карантин, поскольку девушка, у которой нашли коронавирус, проживала в комнате квартирного типа одна.

- Ежедневно в Управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга направляется информация об обучающихся, в отношении которых есть основания полагать, что они не соблюдают режим самоизоляции, - предупреждают в университете.

Из-за нарушителей до 26 апреля в общежитии усилят слежку за всеми постояльцами, ограничат вход для посторонних лиц, будут тщательнее проводить мониторинг состояния здоровья студентов и займутся нормальной организацией питания изолированных ребят. Помимо этого все помещения в здании постоянно дезинфицируют.

ИСТОЧНИК KP.RU