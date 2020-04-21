Тусовщики устроили яркий «самоизолированный» концерт на балконе многоэтажки в Кудрово

21 Апр 2020 2020-04-21T23:30:47+03:00

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Вечером 21 апреля в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» устроили своеобразный флешмоб из видеозаписей стихийного «самоизолированного» концерта с балкона многоэтажки, расположенной на Европейском проспекте. Тусовщики тщательно подготовились к мероприятию: принесли диджейский пульт, огромные колонки и лазерные проекторы, чтобы вечеринка запомнилась каждому. Они не прогадали, поскольку к танцоплу подключились многие другие горожане, но только дистанционно из окон своих домов.

Организаторы были в масках, чего не скажешь о танцующем динозаврике. Фото: vk.com/kudrovolife

- Сегодня соседи устроили небольшое шоу! Такой заряд позитива! Спасибо! – отметил один из авторов видеозаписи концерта.

Организаторы вечеринки явно попали в цель, поскольку некоторые горожане устали сидеть дома во время режима самоизоляции и соскучились по драйву. Да и музыка была подходящая, чего только стоят хиты Uno от Little Big и «Плачу на техно» от Cream Soda & Хлеб. Веселья добавляла и проекция танцующего динозаврика во дворе дома. К слову, к 22:00 мероприятие закончилось, чтобы не досаждать людям, которым надо спать.

Многие жители Кудрово оценили концерт. Фото: vk.com/kudrovolife

В Кудрово тусовщики устроили "самоизолированный" концерт.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU