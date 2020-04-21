Появилось видео, как «Тойота» влетела в скейтбордиста в Ленобласти

21 Апр 2020 2020-04-21T23:54:47+03:00

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В Сосновом Бору, что в Ленобласти, «Тойота» снесла подростка на скейтборде. Все произошло еще 17 апреля в 22:01, однако о ДТП позже решили рассказать в ГИБДД, дабы наглядно показать всем самокатчикам, велосипедистам и любителям другого транспорта об обязанности соблюдать ПДД.

- У дома №22 по улице Солнечной водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершил наезд на пешехода, мальчика 2002 года рождения, который двигался по проезжей части на скейтборде. По предварительной информации, в результате ДТП пешеход получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждения, - сообщили в официальной группе ОГИБДД города Сосновый Бор во «Вконтакте».

У сбитого парня диагностировали травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/gibdd_sbor

По факту ДТП все еще проводится проверка. На видео заметно, как скейтбордист разгоняется, не замечая надвигающуюся машину. От жесткого удара парня подбрасывает вверх на 2 метра, после чего он больно приземляется на асфальт. Силу столкновения можно понять, взглянув и на помятую иномарку.

"Тойота" влетела в скейтбордиста в Ленобласти.Видео: vk.com/gibdd_sbor

ИСТОЧНИК KP.RU