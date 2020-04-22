2020-04-22T00:30:11+03:00
Происшествия

Дачник, проснувшийся после застолья, обнаружил на своем крыльце окровавленный труп

Испуганный мужчина вызвал полицию и заверил, что днем его приятель еще был жив
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти хозяин дачного участка наткнулся на труп на своем крыльце.В Ленобласти хозяин дачного участка наткнулся на труп на своем крыльце.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во Всеволожском районе Ленобласти дачник нашел на крыльце дома на своем участке таинственно убитого приятеля. Испуганный мужчина тут же позвонил в полицию. Правоохранительные органы быстро приехали в СНТ имени Карла Либкнехта и установили, что у погибшего есть многочисленные ушибы в области головы, а также колото-резаные раны в груди, шее и верхних конечностей.

- 51-летний хозяин одноэтажного домика пояснил, что в период с 17 по 19 апреля у него гостил его 52-летний товарищ, поссорившийся со своей сожительницей. Мужчины решили залить горе спиртным. В роковой день владелец участка лег спать среди белого дня, а когда проснулся в ночь на 20 апреля, то якобы увидел непонятный беспорядок в доме и следы крови повсюду, а потом наткнулся на мертвого друга, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Однако следователь словам собутыльника не поверил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за убийство. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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