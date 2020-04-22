2020-04-22T01:24:52+03:00
Общество

Около 50 предприятий Петербурга перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты

Это позволило увеличить производство медицинских масок до 200 тысяч в сутки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге начали разработку нового пакета мер поддержки бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса.В Петербурге начали разработку нового пакета мер поддержки бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На заседании городского правительства в Смольном обсудили новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Стало известно, что уже на следующей неделе чиновники сформируют второй пакет мер поддержки, который примут с учетом мнений предпринимателей. А пока что члены правительства отметили промежуточные результаты начальных льгот для бизнеса.

- От арендной платы за II квартал 2020 года освобождены порядка 1500 организаций в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной и образовательной деятельности, туризма, гостиниц, общественного питания, бытовых услуг, авиа и автоперевозок. Отметим и то, что с марта по апрель около 50 предприятий переориентировали свое производство на выпуск средств индивидуальной защиты. Это позволило увеличить производство масок до 200 тысяч в сутки, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Подробно обо всех льготах «Комсомолка» писала ранее, подсчитав, что бюджет Петербурга при этом не досчитается 4,5 млрд рублей. Сейчас бизнесмены предлагают дополнительно увеличить меры поддержки за счет расширения перечня пострадавших отраслей, а также за счет очередного смягчения финансового бремени для индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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