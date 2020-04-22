2020-04-22T01:48:48+03:00
Общество

Дрифтер днем и ночью треплет нервы жителям дома на улице Дыбенко

Соседи громкого лихача устали от его дерзости и жалуются в соцсетях [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Улицу Дыбенко терроризирует неизвестный дрифтер. Фото: vk.com/nevskiyrayonУлицу Дыбенко терроризирует неизвестный дрифтер. Фото: vk.com/nevskiyrayon
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Жители дома №13, корпуса №1 на улице Дыбенко пожаловались в группе «Наш дом - Невский Район» во «Вконтакте» на дрифтера, который не дает им спать сутки напролет. Нервы людей уже на пределе, поэтому они сняли лихачество горе-гонщика на видео и выложили его в Сеть.

На записи видно, как темный автомобиль с громкой музыкой в салоне не чурается входить в шумные заносы в небольшом сквере, что находится во дворе дома. В этот момент трюки водителя снимает его товарищ на телефон. Потом компания неторопливо скрывается с места. По словам местных жителей, такую картину они наблюдают не первый раз.

- На Дыбенко 13, корпус 1 в сквере какой-то лихач днем и ночью выполняет трюки. Как с такими бороться? – вопрошает автор видео.

Комментаторы публикации посоветовали не тратить время на съемку, а жаловаться в полицию или же поставить какие-нибудь ограничители во въезд на территорию сквера.

На лихача пожаловались в соцсети. Фото: vk.com/nevskiyrayon

На лихача пожаловались в соцсети. Фото: vk.com/nevskiyrayon

Дрифтер мучает жителей дома на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/nevskiyrayon

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Дрифтер днем и ночью треплет нервы жителям дома на улице Дыбенко
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