Погода 22 апреля в Санкт-Петербурге: Северный ветер и +10

22 Апр 2020 2020-04-22T07:50:39+03:00

В Петербурге 22 апреля будет солнечно и тепло Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Среда в Северной столице будет солнечной и теплой

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В Санкт-Петербурге, после пасмурных и снежных дней, вернулось солнце. Его яркие лучи осветили окна домов утром в среду, 22 апреля 2020 года. Синоптики обещают теплую и погоду, однако с северным ветром.

- В среду, 22 апреля, в Санкт-Петербурге будет без осадков. Ветер ночью север-восточный, северный, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью держалась на уровне плюс 1-3 градусов, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако несмотря на яркое солнце, обманываться не стоит. В ближайшие дни температура воздуха пойдет немного на спад.

В четверг, 23 апреля, в Петербурге ожидается 7-9 градусов тепла, а в воскресенье, 24 апреля, 6-8 градусов ниже нуля. При этом стоит ждать мокрый снег и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU