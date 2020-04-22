Погода 22 апреля в Санкт-Петербурге: Северный ветер и +10
В Санкт-Петербурге, после пасмурных и снежных дней, вернулось солнце. Его яркие лучи осветили окна домов утром в среду, 22 апреля 2020 года. Синоптики обещают теплую и погоду, однако с северным ветром.
- В среду, 22 апреля, в Санкт-Петербурге будет без осадков. Ветер ночью север-восточный, северный, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью держалась на уровне плюс 1-3 градусов, днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Однако несмотря на яркое солнце, обманываться не стоит. В ближайшие дни температура воздуха пойдет немного на спад.
В четверг, 23 апреля, в Петербурге ожидается 7-9 градусов тепла, а в воскресенье, 24 апреля, 6-8 градусов ниже нуля. При этом стоит ждать мокрый снег и дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU