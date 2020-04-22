Пожар произошел в здании администрации Песочного в Санкт-Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T08:14:51+03:00

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В здании администрации поселка Песочный в Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Пламя охватило двухэтажный дом около двух часов ночи в среду, 22 апреля. На место выехали машины со со спасателями.

- Машин много было, штук семь-восемь. Визуально только задымление, дым с чердака, огня не видно. Внешне, глядя с улицы, здание не пострадало, - написал в социальной сети один из очевидцев.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме номер 6 по Советской улице они получили в 2:25 часов. Из-за угрозы распространения огня в 4:14 пожару был присвоен ранг №1-БИС. Отмечается, что в двухэтажном здании горела деревянная обшивка и перекрытия между этажами.

Пожар удалось локализовать только в 5:09 часов. К тушению были привлечены 22 человека личного состава МЧС и пять пожарных машин. Сообщений о пострадавших не было. После проверки специалисты назовут причину возгорания.

Ночной пожар в здании администрации поселка Песочное в Санкт-Петербурге .Видео: vk.com/pesochnysettlement

ИСТОЧНИК KP.RU